بتوجيهات بن راشد.. الإمارات تدعم سكان غزة بـ43 مليون درهم

أعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، اليوم الثلاثاء عن تقديم منحة بقيمة 43 مليون درهم (11.7 مليون دولار)، لتوفير الدعم الغذائي المباشر لسكان قطاع غزة، بتوجيه من الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي.

وتمرر المنحة الإماراتية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، ليصل إجمالي الدعم المقدم من مؤسسة المبادرات إلى برنامج الأغذية العالمي لدعم المجتمعات الأقل حظاً في العالم إلى 230 مليون درهم (أكثر من 62.6 مليون دولار)، منذ بداية التعاون بين الطرفين عام 2021، بحسب ما أوردته صحيفة البيان الإماراتية.

وأبرمت مؤسسة المبادرات مع برنامج الأغذية العالمي، اتفاقية على هامش مشاركة الجانبين في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية في الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري.

وبموجب الاتفاقية، تقدم "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، المنحة لبرنامج الأغذية العالمي، حتى يتمكن من إطعام أكثر من مليون مستفيد في قطاع غزة، كما أبرمت مؤسسة المبادرات اتفاقية ثانية مع برنامج الأغذية العالمي من أجل تنفيذ مشاريع غذائية مستدامة في العالم وإيصال المساعدات الغذائية إلى أوسع شريحة ممكنة من الفئات الأشد فقراً.

ووقع الاتفاقيتين محمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي.