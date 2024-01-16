هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أعلن حساب ياسمين عبد العزيز عبر السوشيال ميديا: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

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وفي رسالة غير متوقعة قبل طلاقها عبر حسابها على انستجرام كتبت:" المسرف في الطيبة والحب دايما خسران.

ومساء أمس وفي رسالة غير متوقعة احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر أحمد العوضي صورة برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق أحمد العوضي على الصورة قائلا: كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي... العمر كله إن شاء الله في صحه وسعادة ونجاح.

ولدت ياسمين عبد العزيز في مثل هذا اليوم عام 1980، وبدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات، حينما كان عمرها 12 عامًا عن طريق صديقة لوالدتها ثم اتجهت للتمثيل بمسلسل «امرأة من زمن الحب».