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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تبرأوا منها ومنعوها من الغناء.. قصة شقيقة شيرين عبدالوهاب الوهمية

صدى البلد

اعتذرت فتاة تدعى منيرة عبر صفحتها الشخصية بموقع الفيديوهات القصيرة تيك توك للفنانة شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد بعد ادعائها فى فيديو أمس أنها شقيقتهما من الأم.

شاهد الفيديو:

وقالت منيرة فى الفيديو الجديد : احنا شعب بطبيعته بيحب الهزار ولكن أنا مشهرتش بشيرين، اللى شهر بشيرين اللى روج للفيديو دون التأكد منه، يا شيرين حقك عليا انا كنت بهزر والناس اللى خدته بجد عايزين يعملوا قلق.

وأعلن محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة  شيرين عبد الوهاب مقاضاة فتاة تزعم أنها شقيقتهما.

وكتب عبد الوهاب، منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع  “فيس بوك”، قال فيه: “حسبي الله ونعم الوكيل.. أهو زي ما أنتوا شايفين كده.. ناس مريضة وحقودة ومقرفة وغلاوية.. وبلاوي بتتحدف علينا.. وناس أقسم بالله ولا لينا علاقة بيهم.. مستنقع قذارة”.

وأضاف محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين عبد الوهاب: “خلصنا من لوسي جابتلنا توتي وناس ولا تعرفنا تطلع تقول علينا كلام كله افترى، ما يعلم بيه إلا ربنا، ودلوقتي واحدة بتقول أنها أختنا من الأم وبكرة واحدة تانية من الأب، وشوية ونلاقي أخواتنا في الرضاعة كمان، ما هي هيصة بقى ومش هنخلص”.

شاهد الفيديو:

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