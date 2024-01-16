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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم 6.5 مليون خدمة مجانية خلال مبادرة 100 يوم صحة بالقليوبية

مبادرة ١٠٠ يوم صحة
مبادرة ١٠٠ يوم صحة

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن ما تم إنجازه خلال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتى بدأت فى 25 من شهر يونيو لعام 2023 واستمرت لمدة 100 يوم، ثم تم مدها 100 يوم إضافية، لتكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة، بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة فى كل أرجاء المحافظة، وفى إطار متابعة المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

أوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، فى بيان لها، أنه بعد مرور 200 يوم منذ بدء المبادرة فقد تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لـ6 ملايين، و271 ألفا و821 مواطنا، حيث استفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون – الرئة – البروستاتا - عنق الرحم) 976251 مواطنا.
وتابع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم أيضا خلال المبادرة تقديم خدمات التطعيم لـ1712005 أطفال، بينما تم تقديم خدمة صحة المرأة لـ207542 سيدة "زيارة أولى"، و680276 سيدة "زيارة عارضة"، وتم فحص السمعيات لـ51297 طفلا من حديثى الولادة، وتم فحص 213377 للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، بالإضافة لتقديم خدمات التأمين الطبى أثناء الأعياد وخلال الانتخابات الرئاسية والفاعليات المختلفة بالمحافظة.

 قالت الدكتورة رباب عبد الحليم منسق عام المبادرات الرئاسية أنه تم تقديم خدمة مبادرة فحص الأم والجنين لـ24931 امرأة حامل، وتقديم خدمة فحص المقبلين علي الزواج لـ62383 مواطنا، كما بلغ عدد منتفعات تنظيم الأسرة لـ1426120 منتفعة، وبلغ عدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 808679 زيارة منزلية، كما بلغ عدد المترددين علي القوافل الطبية المجانية 108960 مواطنا.

القليوبية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الصحة الصحية العلاجية

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