غدا.. 440 لجنة امتحان تستقبل 113 ألف طالب في الشهادة الإعدادية بالقليوبية

تستقبل، غدًا الأربعاء، 440 لجنة امتحانية 113 ألف طالب وطالبة، لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية، حيث تبدأ فى 17 يناير الجارى وتستمر حتى 24 يناير الجارى.

ويؤدى طلاب المدارس العامة والرسمية للغات والرياضية امتحان مادة اللغة العربية غدا، الأربعاء.

وفى اليوم الثانى، الخميس، 18 يناير، يؤدى الطلاب مادة العلوم لمدة ساعتين والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف، ويوم الأحد 21 يناير امتحان اللغة الأجنبية ولمدة ساعتين، والتربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية، ويوم الاثنين 22 يناير مادة الهندسة لمدة ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعتين والثلاثاء 23 يناير امتحاني الجبر والإحصاء لمدة ساعتين والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وآخر يوم في امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول يوم الأربعاء 24 يناير بمادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

وقالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن مديرية التعليم بالقليوبية أنهت جميع الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول بتجهيز المدارس بجميع الإمكانيات اللازمة لأداء الامتحانات من أثاث وإضاءة جيدة وتهوية، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للطلاب، وتم مخاطبة هيئة التأمين الصحي لتوفير زائرة صحية داخل المدارس فترة الامتحانات، وتم عقد بروتوكول مع مديرية الأمن لتأمين أوراق الأسئلة.

وأضافت أن أي خلل يحدث في الامتحانات سوف يحاسب عليه كل من يقصر فيه، وسيتم تطبيق قواعد وضوابط صارمة بحيث يتم حرمان أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على جروبات الغش ومواقع التواصل الاجتماعى.