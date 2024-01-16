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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات كلية التمريض

جانب من الجولة
جانب من الجولة

واصل الدكتور  السيد فودة، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة، من جولاته التفقدية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسى الأول.

 تفقد سير الامتحانات بكلية التمريض بمركز الاختبارات الالكترونية رافقه خلالها الدكتورة مروة مصطفي عميدة الكلية ، والوكلاء .
 

وقال الدكتور السيد فوده أن الجولة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لسير امتحانات الفصل الدراسي الأول والتى تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.


وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حرص إدارة الجامعة علي توفير كافة احتياجات الطلاب ، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم  خلال فترة الامتحانات.

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