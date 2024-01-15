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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: إزالة 750 مقبرة على مساحة 8000 متر بالخانكة ..صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

استكمل اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بأرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل بالخانكة والمنشأ عليها مقابر بالمخالفة.

وتمكنت الحملة اليوم من إزالة ما يزيد عن 750 مقبرة مخالفة مقامة على مساحة 8000م2 أملاك الدولة، وتمت الإزالة في المهد باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة وتمت الإزالة حتى سطح الأرض لتحقيق الردع العام والحفاظ على أملاك الدولة ومقدراتها.

وأكد المحافظ أنه تم رصد حالات البناء من خلال فرق المتابعة الميدانية، وعلى الفور تم النزول بالمعدات و الإزالة الفورية في المهد، مشددا على اتخاذ أقصى العقوبات ضد المخالفين، ومنع أي حالات بناء جديدة والتعامل معها بشكل لحظي . جاءت الجولة بحضور الأستاذ ناصر عبد اللطيف نائب رئيس مدينة الخانكة.

وأكد المحافظ أن الحملات اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر وحتى اليوم الإثنين الموافق 15 يناير تمكنت من إزالة 2650 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة (120 فدان و1 قيراط و4سهم) ، وعدد مخالفات بناء (670 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82787م٢) وتم تحرير 1014 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.

في السياق ذاته أكد محافظ القليوبية عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة لتحقيق الردع العام والحفاظ على هيبة الدولة والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة لإزالة أي تعديات في المهد لإسترداد حق الشعب والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية لفرض هيبة الدولة.

وأشار المحافظ إلى أنه جاري تنفيذ حملات إزالة لكل التعديات على أراضي البناء أو الأراضي الزراعية بجميع القرى والمدن بنطاق المحافظة، والتصدي بكل حسم وقوة لمحاولات البعض الاستيلاء والتعدي على حق الشعب في أراضيه، وهو الذي يشهد متابعة دقيقة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبإشراف من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للتعامل مع أي مخالفات يتم رصدها، والإزالة الفورية لها في المهد.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة  والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد أنه لا تهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم لأي تعديات تتم على أرض المحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

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القليوبية التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولى الحملة المكبرة رئيس مدينة الخانكة مدينة الخانكة مخالفات البناء

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