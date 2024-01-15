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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح باب التقدم للمناصب الأكاديمية بجامعة بنها الأهلية.. تفاصيل

وظائف جامعة بنها
وظائف جامعة بنها الأهلية

أعلن مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية عن فتح باب التقدم لشغل عدد من المناصب الأكاديمية بالجامعة وهي منصب  رئيس الجامعة ، ونواب رئيس الجامعة، ومديرو البرامج، وذلك نظراً لانتهاء الفترة الانتقالية لتأسيس الجامعة الأهلية.

وقال المجلس فى بيان له اليوم أن التقديم سوف يبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15/01/2024 وحتى يوم الاثنين الموافق 05/02/2024، وطبقاً للقواعد والشروط الموضحة في الرابط التالي:🔗 https://bnu.edu.eg/available_jobs
وأكد مجلس الأمناء حرص الجامعة الأهلية على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية، مشيرا إلى أن جميع الوظائف المتاحة داخل الجامعة تكون من خلال الإعلان، ويتم تشكيل لجان لتقييم واختيار المتقدمين لشغل المناصب القيادية طبقا للمعايير اللازمة.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية إحدى الجامعات الأهلية الواعدة في مجال التعليم العالي ومقرها مدينة العبور والمنشأة عام 2022 من خلال جامعة بنها الحكومية بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة، وتسعى الجامعة إلى التميز الأكاديمي وتحقيق مكانة إقليمية ودولية متقدمة من خلال تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلى والدولي وشراكات وتعاون مع جامعات دولية مرموقة.

وتقام جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

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