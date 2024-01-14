عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يبحث إنشاء كوبريين للمشاة على محور العصار بشبرا الخيمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أهمية إنشاء كباري للمُشاة لتوفير عبور آمن للمواطنين خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية ولتقليل الحوادث والحد من الكثافات المرورية، لتخدم  الكباري مجموعة كبيرة من المواطنين والطلاب وكبار السن وذوي الهمم، ويؤمن لهم حركة عبور على هذا المحور المروري السريع ويُساهم فى الحد من حوادث الطرق ووقف نزيف الأسفلت والحفاظ على أرواح المواطنين.


جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده محافظ القليوبية مع الأجهزة التنفيذية للبدء بإنشاء كباري مُشاة بمحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتيسيرًا لهم وعبورهم بطريقة آمنة،  وذلك بحضور المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل والدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والدكتور أيمن الشهابي عميد كلية هندسة شبرا ومديري عموم الشؤون الهندسية والتخطيط والشئون المالية والشبكات الأرضية والمكتب الفني . 


واستعرض المحافظ خلال الإجتماع مقترحات أماكن إنشاء كوبريين جديد للمُشاة بمحور العصار، حسب كثافة كل منطقة لخدمة أكبر عدد من المواطنين، حيث أكد المحافظ خلال الاجتماع على سرعه البدء في إنشاء الكباري مع تأهيلها بأماكن لعمل مصاعد ومحال تجارية أعلى الكباري وطرحها للمواطنين. 


وناقش محافظ القليوبية، آليات عمل سلم معدني بجانب السلالم الكهربائية  لكوبري المشاة بمنطقة وابور الثلج بمدينة بنها، ليكون بديلا  آمنا للسلم الكهربائي الجديد، بالإضافة إلى سرعة التعاقد مع شركة الصيانة والتأمين للحفاظ على استمرار تشغيل السلالم الكهربائية بشكل مُستمر لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بالإضافة لعمل مصعد كهربائي لكوبري المشاة الآخر بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها  ليكون بديل آمن للسلم الثابت .

القليوبية حي شرق شبرا الخيمة حوادث الطرق محافظ القليوبية أرواح المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات| مفاجأة سارة للطلاب

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات

بقرار من وزير الرياضة.. طريقة مجانية لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتحركات جديدة وعيار 21 الآن مفاجأة

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين

فيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال.. وهذا موقف ناصر ماهر

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

موضوعات متعلقة

المؤبد غيابيا للمتهم به.تك عرض طفلة بحجة الزواج منها في القليوبية

ضبط عامل بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائه بقليوب

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية

بعد انقلاب تريلا.. إعادة حركة المرور على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ببنها

غيابيا.. المشدد 10 سنوات لـ تشكيل عصابي يسرق المارة بالقليوبية

المشدد 18 سنة لعاطل وطالب جامعى لتصنيع والإتجار بالأسلحة النارية فى القليوبية

رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات كليتي التربية الرياضية والعلاج الطبيعى.. صور

المشدد 5 سنوات للمتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقليوبية

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية: 9 آلاف جندي إسرائيلي يحتاجون لعلاج نفسي بعد نهاية الحرب على غزة

القاهرة الإخبارية: الجانب الإسرائيلي يضع عراقيل أمام دخول المساعدات لقطاع غزة

أكسيوس: الرئيس الأمريكي أغلق هاتفه بوجه نتنياهو

محمد صلاح هيسجل.. دينا فؤاد تتوقع نتيجة مباراة مصر وموزمبيق

أول رد فعل من حسام المندوه الحسيني على استبعاده من مجلس الزمالك

تحذير لـ 3 محافظات.. أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض كبير بدرجات الحرارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جريء.. شاهد رانيا فريد شوقي تصدم متابعيها بأحدث ظهور

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

السينما الأكثر تعبيرا عن الزيادة السكانية.. "كراكون في الشارع" و"عالم عيال عيال" الأبرز

شاهد.. صور تالية تامر حسني بعد ظهورها بنفس ملابسه

فيديو

تحذير لـ 3 محافظات.. أمطار غزيرة ورعدية وانخفاض كبير بدرجات الحرارة

تحركات جديدة في سوق الذهب .. وهذا سعر عيار 21

أتمنى ارتداء الحجاب.. ريم الباردوى تتحدث عن الاعتزال

رفع فيلم كارت شحن بسبب إيراداته.. بيومي فؤاد في مرمى النيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ