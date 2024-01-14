صحة القليوبية: إصدار 1008 قرار غلق للمنشآت الطبية المخالفة

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، نشاط إدارة العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية التابعة خلال عام 2023، موضحا أنه تم إصدار 457 رخصة لمنشآت طبية خاصة تنوعت بين مراكز علاج طبيعى، مراكز طبية، عيادات تخصصية، عيادات خاصة، ومحلات نظارات، كما أنه تم إجراء 864 معاينة للمنشآت الطبية الخاصة، والرد علي 241 شكوى مقدمة لإدارة العلاج الحر.



وتابع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه تم تنظيم 42 حملة تفتيشية، تم المرور فيها علي 7129 منشأة طبية خاصة، وأسفرت تلك الحملات عن 2380 إنذار، وغلق 716 منشأة خاصة، وإصدار 1008 قرارات غلق، بالإضافة إلي تنفيذ 6 حملات نوعية علي مراكز علاج الإدمان والطب النفسي، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص، وأسفرت تلك الحملات عن غلق وعمل محاضر بالشرطة لـ37 مركز ومستشفى لعلاج الإدمان.



من جانبه أكد الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، أنه تم عمل مجموعة مع الحملات النوعية التي تمثلت في حملة نوعية بعيد الفطر المبارك حيث تم المرور علي طوارئ عدد 51 مستشفى خاص، وكذلك حملة نوعية بعيد الفطر المبارك على مراكز الإدمان، وتم المرور خلالها علي 33 مركز طب نفسي وعلاج الإدمان، وحملة نوعية بعيد الأضحى المبارك، حيث تم المرور علي طوارئ 44 مستشفى خاص، وحملة نوعية خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تم المرور علي 21 مركز طبي نفسي وعلاج الإدمان.