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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 12 عاما للمتهمين بالتعدى على شخص حتى الوفاة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعامل، والسجن المشدد 5 سنوات لأمين مخازن، لاتهامهما بضرب شخص أفضى لوفاته، وذلك بعد تعديل قيد ووصف القضية من تهمة القتل العمد إلى تهمة ضرب أفضي لموت بدائرة مركز شرطة بنها.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8695 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2312 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "أسامة ح ع"، 49 سنة، عامل بإحدى الشركات، و"عماد ا ع"، 40 سنة، أمين مخازن بإحدى الشركات، وفي 15 / 6 / 2023، قتلا المجنى عليه أمير.س، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر مشادة بين المجني عليه والمتهمين تطورت إلى تشابك بالأيدي وكال له المتهم الأول عدة ضربات بأداة اعتداء "قطعة حديدية"، استقرت برأسه، بنية إزهاق روحه، فأحدث إصابته التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا أداة (قطعة حديدية) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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