وصول إمدادات نفطية ولوجستية لميناء العقبة لدعم المخزون الأردني

يواصل ميناء النفط والغاز المسال في مدينة العقبة الأردنية عمليات تفريغ باخرة بنزين بحمولة 35 ألف طن، إلى جانب باخرة غاز بحمولة 12 ألف طن، ضمن حركة الشحن والتفريغ التي تشهدها موانئ العقبة اليوم /الإثنين/.

ومن المقرر أن يستقبل ميناء العقبة الجديد، مساء اليوم، باخرة محمّلة بـ30 ألف طن من الذرة، فيما ينتهي الميناء خلال اليوم من تفريغ باخرة سكر ترانزيت موجهة إلى العراق بحمولة 80 ألف طن.

وكانت قد رست اليوم 4 بواخر على أرصفة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.