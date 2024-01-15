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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية تتسلم 2 سيارة قلاب بـ 6.7 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة

سيارات نقل القمامة
سيارات نقل القمامة

تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إستلام عدد 2 سيارة قلاب سعة 12 متر ماركة (Ford) بإجمالي مبلغ 6.7 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة، لدعم الحملة الميكانيكية ورفع كفائتها للارتقاء بمنظومة النظافة بمدن المحافظة المختلفة.
وأكد المحافظ أنه تم تخصيص السيارتين لمدينتي الخصوص وكفر شكر للمساهمة في نقل القمامة من تلك المدن إلى المقالب العمومية للعمل على نظافة الشوارع ورفع القمامة أولا بأول، مشيرا أن المحافظة تضع ملف منظومة رفع القمامة على رأس أولوياتها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع النظافة في مختلف المدن .
ووجّه المحافظ إلى أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال ، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفيف العبء عن عمال النظافة بالشوارع .
وأضاف الهجان أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم .

القليوبية محافظ القليوبية الحملة الميكانيكية الخطة الاستثمارية مدن المحافظة المختلفة

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