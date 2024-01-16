ألمانيا تدرس إرسال ذخيرة دبابات إلى إسرائيل لمواصلة حرب غزة

قالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، في تقرير لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الألمانية تدرس تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بذخيرة دبابات لمواصلة الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، رفضت ألمانيا بشكل قاطع اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ووصفت هذه المزاعم بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وأعلنت الحكومة الألمانية عزمها تقديم رأيها كطرف ثالث خلال جلسة الاستماع الرئيسية في محكمة العدل الدولية.

وذكرت الحكومة الفيدرالية في بيان رسمي أن "اتهام الإبادة الجماعية الذي تم توجيهه ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لا أساس له من الصحة.

وأضافت: وفي جلسة الاستماع الرئيسية، ستعبر ألمانيا عن موقفها كطرف ثالث. ونحن نواصل دعم عمل محكمة العدل الدولية. كما فعلنا منذ عقود".