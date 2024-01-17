أول تعليق من وزير التموين على قضايا الفساد: «المتهم بريء».. ورئيس مجلس النواب ينفعل على الأعضاء

تعيش مصر على وقع الأحداث السياسية والبرلمانية، حيث شهدت جلسة مجلس النواب الأخيرة انتقادات حادة من قبل رئيس المجلس، الدكتور حنفى جبالى، لبعض الأعضاء.

وفي هذا التقرير، سنقوم بتسليط الضوء على الجلسة البرلمانية والانتقادات التي وجهها رئيس مجلس النواب.

الرفض الحاد لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وبدأت الجلسة بمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، حيث اندلعت جدلاً حاداً حول محاولة بعض الأعضاء لفت نظر رئيس الجلسة لمنح الفرصة لوزير العدل بالحديث، رغم رفض مقترحه بشأن التعديلات.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس مجلس النواب عن استيائه من هذا السلوك، مؤكداً أنه غير مقبول.

