حمزة دياب: فيلم "60 جنيه"من نوعية الأفلام الثقيلة والخطيرة التي أحبها جدا|فيديو

قال الفنان حمزة دياب، إن دور "عبادة " في الفيلم القصير " 60 جنيه " للمخرج عمرو سلامة كان مهما بالنسبة له خاصة أن تجربته الاولى في “ كامل العدد” " كانت مميزة "

وأضاف حمزة دياب خلال لقاءه مع برنامج “ كلمة أخيرة “ على شاشة ”ON"، أنه فور مهاتفة المخرج عمرو سلامة له شعر بسعادة غامرة ولم يفكر حتى في الامر ووافق على الفور، قائلا:" معملتش غير كامل العدد وكنت لسه بدور والحمد لله جتلي الفرصة عندما هاتفني المخرج عمرو سلامة ومكنش ينفع اقول لا"

حمزة دياب:لم أتم عامه الثامن عشر وأنه لازال طالبا في مرحلة الثانوية العامة

وتابع : " بحب نوعية الافلام الثقيلة زي "60 جنيه " بحب النوعية دي من افلام بليل بحب أتفرج عليها "

وأوضح حمزة دياب، أنه لازال في مرحلة البدايات، معلقاً:" لسه ي بداية الطريق وصعب أحدد عاوز كوميدي ولا تراجيدي لسه بكتشف نفسي ابقى كويس في إيه ؟"

ولفت حمزة دياب إلى أن فيلم " 60 جنيه " من نوعية الافلام الثقيلة والخطيرة التي حازت على إجابه فور مشاهدتها، لافتاً إلى أنه لم يتم عامه الثامن عشر وأنه لازال طالبا في مرحلة الثانوية العامة .

وأستكمل: "ردرود الافعال تباينت بعض الناس مفهمتش أوي والبعض عجبه شكل عادي والبعثالث إنبهر به كل فيلم له نوعيه مشاهدين وبعض الناس محتاجه تشوفه كذا مرة عشان تفهم "



