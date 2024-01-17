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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمزة دياب: فيلم "60 جنيه"من نوعية الأفلام الثقيلة والخطيرة التي أحبها جدا|فيديو

الفنان حمزة دياب
الفنان حمزة دياب

قال الفنان حمزة دياب، إن دور "عبادة " في الفيلم القصير " 60 جنيه " للمخرج عمرو سلامة كان مهما بالنسبة له خاصة أن تجربته الاولى في “ كامل العدد” " كانت مميزة "

وأضاف حمزة دياب  خلال لقاءه مع برنامج “ كلمة أخيرة “ على شاشة ”ON"، أنه فور مهاتفة المخرج عمرو سلامة  له  شعر بسعادة غامرة ولم  يفكر حتى في الامر ووافق على الفور، قائلا:" معملتش غير كامل العدد وكنت لسه بدور والحمد لله جتلي الفرصة عندما هاتفني المخرج عمرو سلامة ومكنش  ينفع اقول لا"

 حمزة دياب:لم أتم عامه الثامن عشر وأنه لازال طالبا في مرحلة الثانوية العامة

وتابع : " بحب نوعية الافلام  الثقيلة زي "60 جنيه "  بحب النوعية دي من افلام  بليل  بحب أتفرج عليها   "

وأوضح حمزة دياب، أنه لازال في مرحلة البدايات، معلقاً:" لسه ي بداية الطريق وصعب أحدد   عاوز كوميدي ولا تراجيدي  لسه بكتشف نفسي ابقى كويس في إيه ؟"

ولفت حمزة دياب إلى أن فيلم " 60 جنيه " من نوعية الافلام الثقيلة والخطيرة التي حازت على إجابه فور مشاهدتها، لافتاً إلى أنه  لم يتم عامه الثامن عشر وأنه لازال طالبا في مرحلة الثانوية العامة .

وأستكمل: "ردرود الافعال   تباينت  بعض الناس مفهمتش أوي والبعض عجبه شكل عادي والبعثالث  إنبهر به كل فيلم  له نوعيه مشاهدين وبعض الناس محتاجه تشوفه كذا مرة  عشان تفهم "


 

حمزة دياب عمرو سلامة كامل العدد الثانوية العامة الأفلام المخرج عمرو سلامة

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