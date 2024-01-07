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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو سلامة: تعبت جدا في تحضير فيلم "شماريخ"

عمرو سلامة
عمرو سلامة

كشف المخرج عمرو سلامة، تفاصيل جديدة فيلم "شماريخ"، موضحا أن تحضيرات العمل كانت مرهقة وأخذت سنة ونصف.


وأضاف "عمرو سلامة" خلال لقائه مع الإعلامية بوسي شلبي فى برنامج "ليالي تن" المذاع على "تن" أن مولده وطفولته كانت فى جدة، وترك السعودية منذ 25 سنة ولكنه رجع فى المهرجان السينمائي فهذا أختلاف كبير ومهم له بشكل شخصي. 

تابع "عمرو سلامة" بأن عرض له فيلم الختام فى الدورة الثانية وله فيلم فى الدورة الثالثة وسعيد بتطور المهرجان.

أوضح أيضًا أن fireworks كشكل تدعو للبهجة ولكن فى باطنها كثير من الخطورة على الكبار والصغار، تابع بأن موعد العرض الخاص للفيلم فى مصر يوم 6, 7 ديسمبر تجاريًا فى السينما والعالم العربي.

علقت بوسي شلبي على أسم الفيلم "شماريخ" يدعو للتفاؤل ولكن فى الباطن معنى الفيلم يدعو للأنفجار وضح عمرو. 

أن الشماريخ احتفالية ولكن أصواتها تدعو للخوف والقلق وهذا مزيج بين الفرح والبهجة والمخاطر والأكشن.

عمرو سلامة فيلم شماريخ ليالي تن المهرجان توك شو

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