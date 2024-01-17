مفاجأة بشأن تطوير كوريا الجنوبية صاروخ يفوق سرعة الصوت

كشف وزير دفاع كوريا الجنوبية، شين وون سيك، أن كوريا الشمالية حققت "بعض التقدم" في سعيها لتطوير صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت.

جاء ذلك خلال تصريحه في مقابلة إذاعية مع قناة "كيه بي إس"، بعد أن أعلنت بيونج يانج أنها اختبرت بنجاح صاروخا يعمل بالوقود الصلب في وقت سابق هذا الأسبوع في أول اختبار لصاروخ باليستي لها هذا العام.

وقال شين إن الإطلاق الأخير تضمن رأسا حربية مخروطية الشكل مثل الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت والذي اختبرته كوريا الشمالية في يناير 2022.

وأضاف الوزير: "الفرق هو أن صاروخ عام 2022 كان يعمل بالوقود السائل بينما هذه المرة صاروخ يعمل بالوقود الصلب الذي يعملون على تطويره حديثا".

ولفت وزير دفاع كوريا الجنوبية: "نتوقع أنه تم إحراز بعض التقدم".