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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبير عسكري روسي يكشف هروب القوات الأوكرانية من مواقعها دون إذن

قوات أوكرانية
قوات أوكرانية

كشف خبير عسكري عن هروب قوات أوكرانية من مواقعها دون اذن من قياداتها، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك.

ذكر المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أن القوات المسلحة الأوكرانية بدأت بالانسحاب ومغادرة المواقع على محور كراسني ليمان دون إذن القيادة في كييف.
وقال ماروتشكو نقلاً عن مصادره الخاصة: "في بلدتي ماكييفكا ونيفسكوي، لوحظ عدد من حالات التخلي عن المواقع من قبل الجنود الأوكرانيين دون علم القيادة العسكرية".
وأضاف ماروتشكو أن الوضع الأوكراني الميداني على المحاور القتالية صعب، والإمكانات القتالية للوحدات الأوكرانية في انخفاض كبير، فضلاً عن النجاحات الكبيرة التي حققتها القوات الروسية، والتي أجبرت الأفراد العسكريين الأوكرانيين على الانسحاب والفرار إلى الخلف.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
 

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