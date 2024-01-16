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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيرني ساندرز: إسرائيل لا تحارب حماس بل الشعب الفلسطيني.. وتجويع الأطفال أمر مشين

ساندرز
ساندرز

هاجم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز الإدارة الأمريكية لإرسالها مساعدات عسكرية ضخمة للاحتلال لتقتل بها العزل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر ساندرز أن هناك قلقا شعبيا متزايدا وبالكونجرس من أن إسرائيل لا تحارب حماس بل الشعب الفلسطيني.

وأضاف السيناتور بيرني ساندرز: "حقيقة أن الأطفال يتضورون جوعا حتى الموت بسبب المساعدات العسكرية الأمريكية أمر مشين".


وقبل يومين، قال السيناتور بيرني ساندرز إن الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة، "أسوأ" مما حدث في مدينة دريسدن بألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ساندرز، في تصريح نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أنه "إذا استخدمت كلمة دريسدن ألمانيا، فإنك تفكر في الدمار المروع الذي تعرضت له تلك المدينة خلال الحرب العالمية الثانية، وما يحدث في غزة الآن خلال ثلاثة أشهر هو أسوأ مما حدث في دريسدن خلال عامين.. هذه كارثة".

وأضاف: "لذلك كانت وجهة نظري منذ البداية أن "إسرائيل" ليس من حقها خوض حرب ضد شعب بأكمله، وعلى الكونجرس الأمريكي أن يتحرك لأن الكثير من هذا الدمار يحدث بأسلحة عسكرية قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "في رأيي، هذا ليس هو الحال بالتأكيد، لدينا كارثة إنسانية مروعة ولا يمكننا أن ندير ظهورنا لها.. يجب على الكونجرس أن يبدأ التحرك لحماية الأطفال في فلسطين".

ويخطط ساندرز إلى تقديم قرار إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع بموجب قانون المساعدة الخارجية، والذي من شأنه أن يوجه وزارة الخارجية الأمريكية للنظر في الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تسببها "إسرائيل" في غزة.

واعترف ساندرز أيضًا بأنه من المحتمل ألا يحصل على 51 صوتًا اللازمة لتمرير قراره، مشيرًا إلى أن هذه هي "المرة الأولى" التي يُطرح فيها هذا النوع من القرار للتصويت.
 

السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز

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