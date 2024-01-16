انسحاب القوات خطأ فادح وخطير.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي: احتلال غزة ضرورة

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير أن سحب الجيش الصهيوني قواته من مراكز حماس بغزة "خطأ فادح وخطير وسيكلفنا أرواحا بشرية"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية متفرقة.

وذكر بن جفير أن وابل الصواريخ على نتيفوت من منطقة غادرها الجيش يثبت أن احتلال غزة ضروري لتحقيق الأهداف القتالية.

كما اعتبر الوزير بالمجلس الوزاري المصغر جدعون ساعر أن تخفيض عمليات الجيش في غزة وتقليص القوات في ظل الوضع القائم أمر خاطئ.

وذكر ساعر أنه يجب اتخاذ قرار فوري بزيادة الضغط العسكري على حماس حيث اعتبر أن اسرائيل مازالت بعيدة عن تدمير قدرات حماس.