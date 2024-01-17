وزير الدفاع الإيراني: نملك حق الدفاع الشرعي عن سيادة أراضينا

ذكر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني ان بلاده تملك الحق الشرعي للدفاع عن سيادة أراضينا في حال تعرضنا لتهديد من أي جهة، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية.

قال وزير الدفاع الإيراني ان الأولوية للدبلوماسية لكننا سنتخذ إجراءات إذا لم نصل لنتيجة كما حدث في العملية الأخيرة.

اكد الوزير : سنرد بدون شك إذا تعرضت مصالحنا الوطنية لأي تهديد.



ولفت إلى أنّه "لدينا دائما مفاوضات مع روسيا. وتحدثنا مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو حول الاعتبارات التي لدينا في المنطقة، وخاصة احترام السيادة، ووعدت روسيا باحترام أمن إيران وسيادتها ووحدة أراضيها".

وأوضح أنّه "بالنظر إلى أن لدينا علاقة استراتيجية مع روسيا، أعتقد أنهم أيضًا صارمون بشأن هذه القضية ووعدوا بالامتثال لذلك".

وحول الهجمات الصاروخية التي أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شنها على "الإرهابيين"، لفت وزير الدفاع إلى "أننا ندين الإرهاب في كل أنحاء العالم، لذلك إذا تم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بانتهاك حقوق الناس من خلال الأعمال الإرهابية ضد شعبنا، فبالتأكيد سوف نرد، وقد رأيتم أننا نفعل ذلك بقوة وأنا لا أضع أي حدود ولكننا نحترم سيادة ومصالح الدول وحقوقها وقوانينها وسلامة أراضي جميع الدول وخاصة دول الجوار ولكننا لن نقبل بوجود مكائد ومؤمرات على حدودنا وستتعامل معها بالتأكيد".