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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف موقف وموعد عودة مصابي الأهلي.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف عودة لاعبي النادي الأهلي بعد الإصابة.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “كوكا قدامه حوالي ٣ أسابيع ليعود للملاعب من جديد، محمود متولي عنده تمزق ونزلة برد ويعود بعد أسبوعين أو ٣”.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للفترة القادمة.‏ 

وحرص مارسيل كولر المدير الفني، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور ‏المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.‏
 

وخاض الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.‏
 

وأدى الثنائي رضا سليم وأحمد عبدالقادر فقرات البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران ‏الفريق.‏

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