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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الصحة بالغربية يتفقد سير العمل بحميات المحلة والمستشفى العام

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية

تفقد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أقسام الطوارئ والاستقبال الجديد بمستشفي المحلة العام ، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل وتواجد الطاقم الطبى، وكذا التأكد من توافر المستلزمات والأدوية اللازمة كما تفقد قسم الكلى الصناعي والحروق.

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وخلال الجولتة تفقدية  أوضح أن عمليات تجهيز قسم فرز حالات الطوارئ بسعة ٥ آسرة وغرفة جبس وغرفة غرز بسعة ٤ أسرة وغرفة ملاحظة بسعة ٦ أسرة واستقبال باطنة بسعة ٨ أسرة واستقبال اطفال بسعة ٤ أسرة وكذا غرفة إنعاش قلبي رئوي بسعة ٢ أسرة 
وغرفة استقبال طوارئ أنف وأذن وغرف للحقن وغسيل معدة وغرفه ملاحظة أطفال

وأشار الى تم وضع خطة العمل والتعامل مع للأزمات والكوارث لأستقبال الحالات وأيضا آليات تطوير ورفع كفاءة بعض الخدمات الطبية بالمستشفي، ووضع الحلول المناسبة لبعض المعوقات المؤثرة علي سير العمل.

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كما تفقد وكيل الوزارة خلال جولته المرورية مستشفي حميات المحلة  لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة والحضانات وكافة أقسام المستشفيات وتم الاطمئنان علي تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية. وتطبيق سياسات مكافحة العدوى. 
 

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كما أشاد وكيل الوزارة بالفريق الطبى ، مناشدًا الجميع بالحفاظ على التقدم الملموس التى تشهده المنظومة الطبية بالمحافظة بفضل جهود فريقها الطبى والإدارى والخدمات المعاونه.

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الاستقبال والطوارئ أسامة أحمد الخدمات الطبية بالمستشفى الخدمات الطبية الحلول المناسبة الصحة بالغربية الخدمات المعاونة تقديم الخدمة تطوير ورفع كفاءة بمستشفي المحله العام

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