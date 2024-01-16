رئيس جامعة طنطا يكرم الفائزين بمسابقة الطالب المثالي والشطرنج بكلية الهندسة

كرم اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، الطلاب الفائزين بمسابقتى الطالب والطالبة المثاليين والشطرنج وهم الطالب أحمد مشهور المقيد بالفرقة الرابعة بقسم القوى الكهربية الحاصل على لقب الطالب المثالي، والطالبة يمنى حسن المقيدة بالفرقة الثالثة بقسم الحاسبات والتحكم الآلي الحاصلة على لقب الطالبة المثالية، والطالب عبدالرحمن خلاف المقيد بالمستوى الصفري الحاصل على المركز الأول بمسابقة الشطرنج، والطالب محمود الفرت المقيد بالفرقة الثالثة الحاصل على المركز الثاني، والطالب ابراهيم وائل ابراهيم المقيد بالفرقة الأولى الحاصل على المركز الثالث.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس كلية الهندسة، الذي عقد اليوم بحضور الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة والدكتور مصطفى الصواف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر السمدونى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ولاء نور القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس الكلية.

هنأ الدكتور محمود ذكى الطلاب الفائزين، مؤكداً على أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية، لدورها في تنمية وعي الشباب والارتقاء بمواهبهم، وبناء شخصياتهم، واكتسابهم العديد من المهارات ، مشيداً بجهود الكلية في تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات والأنشطة والتي تشهد اقبالا كثيفا من الطلاب للمشاركة.

كما كرم رئيس الجامعة أيضاً الدكتور أحمد محمد رفعت عزمي الأستاذ بالكلية، والدكتور تامر مصطفى محمد الكوراني الأستاذ المساعد بالكلية، والدكتورة لبنى عبدالله عبدالفتاح اغا الأستاذ المساعد بالكلية المشرفين على تنظيم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين والأنشطة الطلابية بالكلية.

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