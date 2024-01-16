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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على متابعة أداء الطلاب في اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الازهرية ، وذلك من خلال جولة رافقه خلالها الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية في الغربية .

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وخلال الجولة تابع المحافظ أداء الطلاب للامتحانات في معهد فتيات طنطا الاعدادي و معهد توكل النموذجي الإعدادي الثانوي بنين ، في  جو من الهدوء والانضباط،  وانتظام اللجان، مؤكداً على توفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

وخلال تفقده اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحانات، وتأكد من وضوح الورقة الامتحانية موجها للطلاب كلمات التشجيع و متمنيًا لهم التوفيق في أداء الامتحانات.

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ووجه رحمي بتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام الامتحانات والتيسير على الطلاب، كما وجه رؤساء المدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس والمعاهد على مستوى المحافظة .

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