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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير بعمارات الأوقاف بالعجيزي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه لا مكان للعشوائيات ولا للمناطق غير المخططة في الجمهورية الجديدة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الغربية وتحويلها إلى مناطق حضارية لتوفير حياة كريمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات المسئولين والقيادة السياسية بالدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا.

حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الانترلوك  و عمل بالدورات وعمل بازلت بطول متر و 20 من الأرض واحواض زرع كما تم وضع طبقه سن بالشوارع تمهيدا للرصف وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية لعدد ٣٦ عمارة يقطنها أكثر من ۸۰۰ أسرة ، لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

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الشرب والصرف الصحى الرئيس عبد الفتاح السيسي و تطوير ورفع كفاءة تطوير المناطق العشوائية شبكات مياه الشرب والصرف الصحي طارق رحمي محافظ الغربية شبكات مياه الشرب

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