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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إعلام النواب: إطلاق الدولة مبادرة جديدة للصحة النفسية يسهم بالتخلص من الجرائم المختلفة

هند رشاد أمين سر
هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب

أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، باستعدادات وزارة الصحة لإطلاق مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة للكشف عن الأمراض الجسدية والنفسية.

وقالت “رشاد”، في تصريحات صحفية لها، إن هذه المبادرة تأتي استكمالا للمبادرات الرئاسية الخاصة بالكشف على صحة المواطنين، وتستهدف خلق شباب متزن نفسيا قادر على العمل والإنتاج، ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة للدولة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المبادرة ستعمل وفق ثلاثة محاور، أحدها للكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد، والثانية لمكافحة الاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية، بينما تهدف المبادرة الثالثة لمكافحة وعلاج الإدمان.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن الأمراض النفسية لا تعني عدم الاتزان العقلي وإنما بعض الضغوط الحياتية والتعرض لعدد من المشاكل يتسبب في اختلال التوازن النفسي لدى البعض، والاتجاه إلى الطبيب المختص سيعمل على حل هذه المشاكل وإعادة التوازن النفسي والثقة بالنفس للمواطن.

وأكد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن هذه المبادرة ستسهم في اكتشاف العديد من المواهب لدى الأطفال أو الشباب، ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الدولة في بناء الجمهورية الجديدة من خلال التخلص من بعض الجرائم التي تسببها الأزمات النفسية.

يشار إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عقد اجتماعا لمناقشة خطة ومراحل عمل مبادرة صحية جديدة، تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تحقيق التكامل الصحي على الصعيدين الجسدي والنفسي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على عرض تقديمي، يستعرض محاور عمل المبادرة الجديدة، والتي تأتي الصحة النفسية ضمن ركائزها الأساسية.

وزارة الصحة الأمراض الجسدية والنفسية التنمية الشاملة الإلعاب الإلكترونية الطبيب المختص

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