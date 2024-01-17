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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نبأ صادم.. شركات التأمين ترفض تغطية سفن أمريكا والاحتلال

أمريكا والاحتلال
أمريكا والاحتلال

رفضت شركات التأمين قيوداً على وثائق تأمين مخاطر الحرب الخاصة بها حتى لا تضطر إلى تغطية السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل، وفق ما ذكرت “بلومبيرج”.

ورفضت الشركات ذلك لإبحار السفن عبر البحر الأحمر، وفقاً لأحد أكبر وسطاء التأمين في العالم.

ويسعى البعض للحصول على استثناءات فيما يتعلق بالسفن التي لديها روابط بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة عند إصدار غطاء تأميني للرحلات عبر المنطقة، وفق ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للشحن البحري والشحن في "مارش"، ما يعني بشكل أساسي أنهم لن يقدموا التأمين.

وقال: "تضيف شركات التأمين فقرات تنص على عدم الارتباط بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل.. الجميع تقريباً يضعون شيئاً كهذا، وكثير منهم يدرج كلمة "ملكية" أو "مصلحة".

وفي الأسبوع الماضي، قال الحوثيون في اليمن إن السفن البريطانية والأمريكية تُعتبر أهدافاً مشروعة لهجماتهم، بعد أن شنت الدولتان وابلاً من الغارات على أهداف في البلاد. 

وقد برزت أهمية هذه التحذيرات أمس الأول، الاثنين، بعدما تعرضت ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة لهجوم أثناء إبحارها في خليج عدن.

تدهور الوضع الأمني في الممر المائي في الأيام الأخيرة، حيث حذّرت القوات البحرية الرئيسية من أنه بات غير آمن للشحن التجاري.
 

احتلال البحر الأحمر

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