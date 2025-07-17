من السبت 19 يوليو | قرار رسمي في السكة الحديد لهذه القطارات

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعتباراً من يوم السبت الموافق 19 يوليو 2025 تشغيل قطار 939/ 940 القاهرة / مرسى مطروح بعربات ثالثة مكيفة على ان يقوم من القاهرة الساعة 5,50 صباحاً ويصل مرسى مطروح الساعة 1,35ظهراً طبقاً للجدول المرفق.

كما قررت تشغيل قطار 943/ 942 مرسى مطروح / القاهرة بعربات ثالثة مكيفة على ان يقوم من مرسى مطروح الساعة 9,00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 4,15 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق.

وتؤكد الهيئة على انها لاتتوانى فى تلبية احتياجات جمهور الركاب طبقا للمتاح.

وقالت الهيئة إن ذلك فى اطار الخدمات التى تقدمها الهيئة لجمهور الركاب ولزيادة الطلب على السفر لمدينة مرسى مطروح لقضاء اجازة المصيف وتعليمات المهندس / محمد عامر – رئيس الهيئة بتشغيل خدمة جديدة اضافية بعربات ثالثة مكيفة لسد احتياجات الركاب للسفر بالقطارات كوسيلة نقل أمنة