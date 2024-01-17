عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الكويت| مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة.. العراق يقدم شكوى ضد إيران.. والاحتلال يعلن مقتل 500 ضابط وجندي

الصحف الكويتية
الصحف الكويتية

 بريطانيا: زوارق وطائرة مسيرة اقتربت من سفينة حاويات قرب اليمن

واشنطن تعتزم إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية

كوريا الجنوبية تفرض عقوبات مرتبطة ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية

 

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية.

محليا، أبرزت صحيفة الأنباء بصدور المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وتضم 13 وزيرا.

ونص المرسوم على أن ينفذ رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأمر هذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


وأفادت صحيفة الوطن بإقلاع الطائرة الإغاثية الـ41 من الجسر الجوي الكويتي صباح اليوم الأربعاء متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها مساعدات إغاثية للأشقاء في قطاع غزة وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإيوائية.

وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة والمشرف العام على حملة (فزعة لفلسطين) عمر الثويني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع الطائرة إن هذه المساعدات جاءت بتنظيم من (الكويتية للإغاثة) ومشاركة 28 جمعية خيرية وجهة حكومية ومؤسسة مانحة كويتية.

 

عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة الوطن اعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل عسكريين اثنين من عناصره في اشتباكات بشمال قطاع غزة.

وكشف الجيش عن هويتهما، موضحاً أن عمريهما (32 عاماً) و (34 عاماً)، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام عبرية.

كما أعلن الجيش عن إصابة جندي من قوات الاحتياط بجروح خطيرة في معركة بشمال القطاع، بجانب إصابة مسعف من الاحتياط بجروح خطيرة أيضاً في غلاف غزة.

ونتيجة الاشتباكات، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 500 ضابط وجندي، بينما ارتفع العدد منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 189 قتيلاً.


ذكرت صحيفة الجريدة أن العراق تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

ورفعت وزارة الخارجية شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي.


وأشارت صحيفة الراي إلى اعلان شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم، إنها تلقت تقارير عن اقتراب ثلاثة زوارق وطائرة مسيرة من سفينة حاويات ترفع علم مالطا على بعد نحو 16 كيلومترا جنوب غربي ذو باب في اليمن.

وأضافت الشركة في مذكرة أن أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.


فيما نقلت صحيفة الوطن عن وسائل إعلام أميركية أمس الثلاثاء أنّ الولايات المتّحدة قرّرت إعادة إدراج المتمرّدين الحوثيين على قائمتها للمنظمات الإرهابية بسبب شنّهم هجمات على سفن في البحر الأحمر.

وبحسب هذه الوسائل الإعلامية، فإنّ إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن عن هذه الخطوة اليوم الأربعاء، غداة شنّ قواتها ضربة جديدة ضدّ المتمردين الحوثيين في اليمن. والثلاثاء، دمّرت القوات الأميركية أربعة صواريخ بالستية مضادّة للسفن كانت معدّة لإطلاقها من اليمن على سفن تجارية وحربية قبالة سواحل أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.

 

دوليا، أفادت صحيفة القبس بإعلان الحكومة الباكستانية أن ضربة إيرانية على أهداف داخل باكستان أسفرت عن مقتل «طفلين بريئين» وإصابة ثلاثة آخرين.

ووصفت الحكومة الباكستانية الهجوم بأنه «انتهاك غير مبرر» للمجال الجوي للبلاد.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا أكدت فيه وقوع الهجوم، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة من خلال تقارير وسائل الإعلام الإيرانية التي تم سحبها لاحقا.

وورد في بيان وزارة الخارجية أن باكستان تدين بشدة الهجوم على إقليم بلوشستان، كما حذرت من أن «هذا الانتهاك لسيادة باكستان غير مقبول على الإطلاق ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة».

 

لفتت صحيفة الراي الى اعلان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إن كوريا الجنوبية فرضت عقوبات على فردين وثلاثة كيانات و11 سفينة مرتبطة ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ويأتي إعلان العقوبات بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ جديد متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت ويعمل بالوقود الصلب، وهو ما نددت به كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشدة باعتباره انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.


قالت صحيفة الراي إن مكتب شؤون تايوان في الصين أكد اليوم الأربعاء أن نتيجة الانتخابات التي أجريت في تايوان لا تغير حقيقة أن الجزيرة أرض صينية.

وأضاف المتحدث الرسمي لمكتب شؤون تايوان تشين بن خوا في مؤتمر صحافي دوري في بكين إن نتيجة الانتخابات لا يمكن أن توقف التوجه نحو «الوحدة».

الأمم المتحدة الجسر الجوي الكويتي الحكومة الجديدة الصحف الكويتية اليوم الصحف الكويتية الكويت المنظمات الارهابية تشكيل الحكومة الجديدة تشكيل الحكومة هجوم حماس جيش الاحتلال رئيس مجلس الوزراء قائمة المنظمات الإرهابية مجلس الأمن الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين على ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

خصومات كبيرة .. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ترشيحاتنا

كتائب القسام تستهدف ناقلة جند لجيش الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة

محذرا من مخاطر كبيرة في الشرق الأوسط.. بلينكن يدعو إسرائيل لـ«استغلال» فرصة كبيرة

مسائل حساسة.. الكرملين يعلن تفاصيل الاجتماع بين بوتين ووزيرة خارجية كوريا الشمالية

رغم انخفاضها.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن الفراخ| فماذا ينتظر أسعارها الفترة القادمة؟

مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.. وزير الكهرباء يكشف التفاصيل

بيسرقوا أموال عملاء البنوك.. سقوط عصابة أصحاب مكالمات تحديث البيانات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النساء أكثر عرضه لترهلات الجلد من الرجال.. اعرف الأسباب

والده مات| نجم السنغال يغادر أمم إفريقيا.. والاتحاد يصدر بيانا

حقيقة الشماتة في ياسمين.. صور أثارت الجدل لـ ريهام حجاج ومحمد حلاوة

مشروب يدفع الاطفال للتفكير في التخلص من حياتهم | تحذير مهم

فيديو

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ