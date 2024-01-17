صحف الكويت| مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة.. العراق يقدم شكوى ضد إيران.. والاحتلال يعلن مقتل 500 ضابط وجندي

بريطانيا: زوارق وطائرة مسيرة اقتربت من سفينة حاويات قرب اليمن

واشنطن تعتزم إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية

كوريا الجنوبية تفرض عقوبات مرتبطة ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية.

محليا، أبرزت صحيفة الأنباء بصدور المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وتضم 13 وزيرا.

ونص المرسوم على أن ينفذ رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأمر هذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



وأفادت صحيفة الوطن بإقلاع الطائرة الإغاثية الـ41 من الجسر الجوي الكويتي صباح اليوم الأربعاء متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها مساعدات إغاثية للأشقاء في قطاع غزة وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإيوائية.

وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة والمشرف العام على حملة (فزعة لفلسطين) عمر الثويني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع الطائرة إن هذه المساعدات جاءت بتنظيم من (الكويتية للإغاثة) ومشاركة 28 جمعية خيرية وجهة حكومية ومؤسسة مانحة كويتية.

عربيا وإقليميا، أوضحت صحيفة الوطن اعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل عسكريين اثنين من عناصره في اشتباكات بشمال قطاع غزة.

وكشف الجيش عن هويتهما، موضحاً أن عمريهما (32 عاماً) و (34 عاماً)، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام عبرية.

كما أعلن الجيش عن إصابة جندي من قوات الاحتياط بجروح خطيرة في معركة بشمال القطاع، بجانب إصابة مسعف من الاحتياط بجروح خطيرة أيضاً في غلاف غزة.

ونتيجة الاشتباكات، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 500 ضابط وجندي، بينما ارتفع العدد منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 189 قتيلاً.



ذكرت صحيفة الجريدة أن العراق تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

ورفعت وزارة الخارجية شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك، أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي.



وأشارت صحيفة الراي إلى اعلان شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم، إنها تلقت تقارير عن اقتراب ثلاثة زوارق وطائرة مسيرة من سفينة حاويات ترفع علم مالطا على بعد نحو 16 كيلومترا جنوب غربي ذو باب في اليمن.

وأضافت الشركة في مذكرة أن أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.



فيما نقلت صحيفة الوطن عن وسائل إعلام أميركية أمس الثلاثاء أنّ الولايات المتّحدة قرّرت إعادة إدراج المتمرّدين الحوثيين على قائمتها للمنظمات الإرهابية بسبب شنّهم هجمات على سفن في البحر الأحمر.

وبحسب هذه الوسائل الإعلامية، فإنّ إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن عن هذه الخطوة اليوم الأربعاء، غداة شنّ قواتها ضربة جديدة ضدّ المتمردين الحوثيين في اليمن. والثلاثاء، دمّرت القوات الأميركية أربعة صواريخ بالستية مضادّة للسفن كانت معدّة لإطلاقها من اليمن على سفن تجارية وحربية قبالة سواحل أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.

دوليا، أفادت صحيفة القبس بإعلان الحكومة الباكستانية أن ضربة إيرانية على أهداف داخل باكستان أسفرت عن مقتل «طفلين بريئين» وإصابة ثلاثة آخرين.

ووصفت الحكومة الباكستانية الهجوم بأنه «انتهاك غير مبرر» للمجال الجوي للبلاد.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا أكدت فيه وقوع الهجوم، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة من خلال تقارير وسائل الإعلام الإيرانية التي تم سحبها لاحقا.

وورد في بيان وزارة الخارجية أن باكستان تدين بشدة الهجوم على إقليم بلوشستان، كما حذرت من أن «هذا الانتهاك لسيادة باكستان غير مقبول على الإطلاق ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة».

لفتت صحيفة الراي الى اعلان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إن كوريا الجنوبية فرضت عقوبات على فردين وثلاثة كيانات و11 سفينة مرتبطة ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ويأتي إعلان العقوبات بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ جديد متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت ويعمل بالوقود الصلب، وهو ما نددت به كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشدة باعتباره انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



قالت صحيفة الراي إن مكتب شؤون تايوان في الصين أكد اليوم الأربعاء أن نتيجة الانتخابات التي أجريت في تايوان لا تغير حقيقة أن الجزيرة أرض صينية.

وأضاف المتحدث الرسمي لمكتب شؤون تايوان تشين بن خوا في مؤتمر صحافي دوري في بكين إن نتيجة الانتخابات لا يمكن أن توقف التوجه نحو «الوحدة».