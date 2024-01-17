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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتحديث القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية

بدء اجتماع لجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

بدأت اليوم، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال اجتماع اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية، وبمشاركة وزارات الصحة في الدول العربية لتحديث "القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية"، برئاسة ممثل الجمهورية اليمنية.

وأفادت الوزير مفوض دكتورة مها بخيت،  مدير إدارة الشئون القانونية بجامعة الدول العربية، فى كلمتها الافتتاحية، بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرارات الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب بشأن تحديث "القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية"، بعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسة وتحديث مشروع القانون وبمشاركة وزارات الصحة في الدول العربية.

ويشارك في هذا الاجتماع على مدى يومين خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية والصحة والجهات المعنية في الدول العربية.

وسوف يتم في هذا الاجتماع مناقشة تحديث مواد القانون وإدخال الجداول التي تحدد ما هي المواد المخدرة ضمن مشروع القانون، وذلك لعرض نتائج الاجتماع على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب في اجتماع القادم ومن ثم على مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة.

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