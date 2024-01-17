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رئيس التحرير
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ديني

دعما للمبادرات الرئاسية...

قافلة جامعة الأزهر التنموية تقوم بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في حلايب وشلاتين

صدى البلد

قامت جامعة الأزهر بتسير قافلة تنموية شاملة مجانية إلى حلايب وشلاتين؛ صرح بذلك فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن القافلة باشرت أعمالها بدعم وتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وسط إقبال كبير من المواطنين؛ دعمًا لجميع المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030م، دعمًا لجهود الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية. 

وأوضح رئيس الجامعة أن القافلة تمت بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي مما يعكس توحد الرؤي بين مؤسسات الدولة الوطنية من اجل النهوض والارتقاء بصحة المواطن في أي مكان في الجمهورية.

 

وأضاف رئيس الجامعة أن قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة التي سيرتها لجنة خدمة المجتمع  ضمت مجموعة متميزة من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، لافتًا إلى أن برنامج القافلة تضمن عديدًا من المحاور؛ بداية من محور القطاع الطبي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد  4005 حالة مرضية، وإجراء 20 عملية جراحية بين كبرى وصغرى، والقيام بعمل التحاليل اللازمة، إضافة إلى تحويل 46 حالة مرضية إلى مستشفيات جامعة الأزهر، وإجراء ثلاث عمليات صغرى لجراحة الفك والأسنان، بجانب ذلك قامت القافلة بتوزيع مساعدات بلغت ٩٥٠٠ كرتونة مواد غذائية على أهالي حلايب وشلاتين، إضافة لتوزيع عدد ٣ ماكينات خياطة.

 

مشيرًا إلى أنه على هامش عمل ونشاط القافلة التنموية الشاملة تم تنظيم عديد من الندوات  التوعوية لأهالي الشلاتين وحلايب دارت حول مفهوم الوسطية والاعتدال الذي هو منهج الأزهر الشريف على مدار أكثر من ألف عام ويزيد، وتوضيح مدى يسر وسماحة الدين الإسلامي في جميع جوانبه المضيئة، وأداء خطبة الجمعة من قبل علماء القافلة وتم الحديث فيها عن قيمة التعاون، وعن تجديد النية قبل العمل، وعن مظاهر قدرة المولى عز وجل.

 

وأضاف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على خدمة المجتمع، أن القافلة قامت بعمل 7 جداريات على جدران بعض الوحدات الصحية ونزل الأزهر الشريف؛ توثيقًا لفعاليات القافلة في مدينتي: حلايب وشلاتين، لافتًا إلى أن القافلة تضمنت أيضًا بجانب أنشطتها المختلفة نشاطًا زراعيًّا على هامش القافلة تضمنت عقد 6  ندوات عن التنمية الزراعية، والتعريف بالمشاريع القومية التي نفذتها الدولة المصرية، والتي لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري والتنمية الزراعية، وزيادة عائد التصدير من نواتج الحاصلات الزراعية والتي لها الأثر الكبير في زيادة الدخل القومي المصري، وتم عرض بعض المشاريع متناهية الصغر  على أسر أهالي حلايب وشلاتين خلال الندوات المختلفة، وكيفية الاستفادة من المخلفات المنزلية وتدويرها لتصنيع الغذاء النباتي العضوي لمساعدة الأهالي على إنشاء بعض الحدائق المنزلية، وكذلك زراعة بعض محاصيل الخضر كزراعة عضوية، وإنتاج غذاء آمن صحيًّا، وكذلك تم عمل ندوتين بالنادي الرياضي بالشلاتين لأسر الأهالي بحضور ممثل للمرأة المصرية بمدينة الشلاتين، وتم عرض عدة مشروعات تفيد الأسرة المصرية، مثل: مشروع إعادة تدوير مياه الأحواض بما يسمى بالماء الرمادي واستخدامها في ري الحاصلات الزراعية، وبذلك نقلل هدر المياه، خاصة أن مياه الشرب في المنطقة تكون من محطات تحلية، وبذلك نعظم من الموارد المتاحة في المنطقة.

 

وتابع صديق أن القطاع البيطري بقافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة قام بالكشف على عدد كبير من الحيوانات (أغنام - ماعز -إبل) لتشخيص الأمراض المعدية المختلفة، مثل: الجدري، وأمراض الالتهاب الرئوي والتسمم الدموي التي تسبب الموت المفاجئ، وتم تحصين عدد كبير من الحيوانات (أغنام- ماعز - إبل - خيل) ضد أمراض التيتانوس، والتسمم الدموي، وتم تحصين عدد كبير ضد أمراض إنفلونزا الطيور، والنيوكاسل، والجامبورو، وتم زيارة المجزر الآلي، ومتابعة طريقة الذبح بالمراحل المختلفة طبقًا للتقنيات الحديثة التي سوف يتم تشغيله بها قريبًا بطاقة إنتاجية كبيرة.

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