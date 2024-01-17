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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفعه لأمير الكويت.. ماذا قال الشيخ محمد الصباح في كتاب تشكيل الحكومة؟

ر ئيس الحكومة الكويتية
ر ئيس الحكومة الكويتية

أكد رئيس الحكومة الكويتية الجديدة، الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، أن الأمانة العظيمة والمسؤولية الثقيلة التي يحملها والوزراء في مرحلة جديدة من تاريخ الكويت الحبيبة تموج بالتحديات والتطلعات.

 

ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، قال رئيس مجلس الوزراء في كتاب تشكيل الوزارة الجديدة الذي رفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم، الأربعاء، إن "هذه المرحلة تتطلب المزيد والمزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي من أجل وطننا الغالي وتحقيق تطلعات وأماني مواطنيه".

 

وتابع: "تنفيذا لأمركم السامي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة الذين سيشاركونني بكل عزم وجهد أداء المسؤولية الوطنية التي كلفنا بها، واضعين نصب أعيننا أن نكون عند حسن ظن سموكم حفظكم الله ورعاكم، على مواجهة التحديات والمعوقات وتجاوزها لتحقيق الغايات المنشودة في سبيل رفعة الكويت الحبيبة وازدهارها، فإنه يشرفني أن أرفع لمقام سموكم حفظكم الله ورعاكم، أسماء الأخوة - الذين قبلوا مشكورين وفق مسؤولية المناصب الوزارية المرشح كل منهم لتوليها، فإن حاز هذا الترشيح قبولا لدى سموكم".

 

وأضاف: "أؤكد لسموكم وإخواني الوزراء وافر الشكر والاعتزاز على ثقة سموكم الغالية لحمل الأمانة وهي ثقة تكليف لا تشريف، فإننا نعاهد الله سبحانه أولا ثم سموكم وأهل الكويت الحبيبة بالعمل الدؤوب وبذل الغالي والنفيس لتنفيذ للتوجيهات السديدة والنصائح الحكيمة ولتنفيذ ما يتطلبه الإصلاح المنشود في شتى مجالات الحياة لاستشراف الغد المشرق والمزدهر لوطننا الحبيب".

 

وقبل قليل، أفادت وسائل الإعلام الكويتية، اليوم الأربعاء، بصدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد الصباح.

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