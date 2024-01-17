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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

بدأت ظهر اليوم أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، لبحث تداعيات مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.


ويعقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، بناء على طلب الصومال وتأييد أكثر من 12 دولة عربية، وبرئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالي للدورة العادية لمجلس جامعة الدولة العربية.


وكان سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية السفير الياس شيخ عمر أبو بكرٍ قد أعلن في 4 يناير الجاري أن بلاده تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تمنح بموجبه استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر، إضافة لاستغلال ميناء وقاعدة عسكرية بهذه المنطقة.

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