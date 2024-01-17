نحتفظ بحق الرد.. باكستان تستدعي سفيرها لدى إيران احتجاجا على الضربات الأخيرة

أعلنت وزارة خارجية باكستان، اليوم الأربعاء، أنها استدعت السفير الباكستاني لدى إيران احتجاجا على الغارة الإيرانية التي استهدفت منطقة بلوشستان.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها: "سيتم استدعاء سفيرنا لدى إيران، وفي المقابل لم يتم السماح بعودة السفير الإيراني الذي يزور بلاده في الوقت الراهن".

وأضافت الخارجية الباكستانية في بيانها، أنه سيتم تعليق كل الزيارات رفيعة المستوى الحالية والمخطط لها بين الطرفين بالأيام المقبلة.

وشددت الخارجية الباكستانية، على أن الضربة التي نفذتها إيران داخل باكستان غير قانونية وغير مقبولة، لافتة إلى أن إسلام آباد تحتفظ بحق الرد.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الحرس الثوري الإيراني قصف قاعدتين لجماعة جيش العدل البلوشية المسلحة في باكستان، بعد يوم من الهجوم على أهداف في العراق وسوريا بالصواريخ.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، دون الخوض في تفاصيل، إن هذه القواعد أصيبت ودمرت بالصواريخ والطائرات بدون طيار.