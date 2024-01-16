إيران تشن هجوما صاروخيا على أهداف داخل باكستان

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الحرس الثوري الإيراني قصف قاعدتين لجماعة “جيش العدل” البلوشية المسلحة في باكستان، بعد يوم من الهجوم على أهداف في العراق وسوريا بالصواريخ.

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، دون الخوض في تفاصيل: “هذه القواعد أصيبت ودمرت بالصواريخ والطائرات بدون طيار”.

وكانت الجماعة المتشددة قد شنت في السابق هجمات على قوات الأمن الإيرانية في المنطقة الحدودية مع باكستان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة الحرس الثوري الإيراني قيام رجال القوة الجو-فضائية منتصف ليلة الثلاثاء بمهاجمة مقر تجسس مركزي ورئيس للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره ومهاجمة القادة والعناصر الرئيسيين المشاركين بالأنشطة الإرهابية في البلاد وخاصة تنظيم داعش.

وأشارت قيادة حرس الثورة الإيراني في بيان لها إلي أنه وخلال هذه العملية تم إصابة الأهداف وتدميرها بالكامل وبدقة، بواسطة 24 نوعًا من الصواريخ الباليستية.