عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تحذر: عودة الهدوء للمنطقة يتطلب إنهاء الحرب على غزة بشكل عاجل

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إن عودة الهدوء إلى المنطقة يتطلب إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بشكل عاجل.

وأضاف عبد اللهيان، في تصريحات له، أنه “من المحتمل خروج الأوضاع في المنطقة عن السيطرة إذا استمرت الهجمات على غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن السناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، أنه سيتم إجراء تصويت مساء الثلاثاء، على قراره الداعي إلى إجراء تحقيق رسمي في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتحديدا على أساس أن المساعدات الخارجية الأمريكية لإسرائيل تنتهك القانون الأمريكي.

وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو لمقر الموساد في أربيل بعد قصفه| شاهد

بيان عاجل من الحوثيين بعد قصف سفينة بالصواريخ في البحر الأحمر

وكان ساندرز، قال في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي: “في الجوهر، سنصوت على سؤال بسيط للغاية: هل تؤيد سؤال وزارة الخارجية عما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان قد حدثت باستخدام معدات أو مساعدة أمريكية في هذه الحرب؟”.

وأضاف: “هذا القرار ليس إلزاميا، إنه لا يغير المساعدات لإسرائيل بأي شكل من الأشكال. إنها تطلب ببساطة من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن كيفية استخدام مساعداتنا”، مضيفا: “آمل ألا يكون من المثير للجدل أن نسأل كيف يتم استخدام الأسلحة الأمريكية”.

بشكل الحرب الإسرائيلية وزير الخارجية الإيراني ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الحوثيين بعد قصف سفينة بالصواريخ في البحر الأحمر

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نعمل على تأمين إطلاق رهائن إسرائيل

مستشار الأمن القومي الأمريكي: هجمات الحوثيين أثرت على 50 دولة

إجراء عاجل في الكونجرس الأمريكي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

بوتين يعلن فشل الهجوم الأوكراني المضاد.. ويعلق على صيغة زيلينسكي لتحقيق السلام

أمريكا توجه ضربة عسكرية جديدة لـ الحوثيين في اليمن

لن نتخلى عن شيء.. تحذير عاجل من بوتين لـ أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي يحذر من هجمات الحوثيين على السفن

ترشيحاتنا

900 وظيفة جديدة في البريد .. التقديم من هنا

7 درجات تحت الصفر.. السعودية تعلن محافظة طريف أبرد مدينة

عنصرية.. ترحيل مشجعة جزائرية من كوت ديفوار بسبب مقطع فيديو

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

«قدم استقالتك.. الشعب عانى الأمرين»| هجوم شرس على وزير التموين تحت قبة البرلمان.. ماذا حدث؟

الفيس بوك خلص عليهم .. القبض على عصابة سرقة الهواتف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

كلها انتهت بالانفصال.. أعمال فنية تنبأت بمصير علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

فيديو

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

انقسام بإسرائيل وتبادل الإهانات والاتهامات في الحكومة.. اعرف التفاصيل

مش بهتم.. ماذا قال أحمد العوضي عن التعاون مع ياسمين عبدالعزيز |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ