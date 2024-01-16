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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار رئيس الوزراء العراق يتوعد بالرد على اعتداء إيران بأربيل

صدى البلد

قال مستشار رئيس وزراء العراق فادي الشمري، اليوم الثلاثاء، أن بغداد ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على اعتداء إيران بأربيل. 
 

وأكد مستشار رئيس وزراء العراق، أن هجوم أربيل قد يؤثر على مستقبل علاقات العراق مع إيران. 


وأوضح الشمري، أن إيران تجاوزت الاتفاقات الأمنية بين البلدين بهجومها في أربيل.

وتتوالى تداعيات الهجوم الإيراني على عاصمة إقليم كردستان العراق، أربيل، حيث استدعى العراق سفيره لدى إيران، الثلاثاء "للتشاور"، بعد الضربات الصاروخية التي شنتها طهران الثلاثاء.

وأكدت الخارجية العراقية، في بيان أنها "استدعت سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبد المحسن، لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على أربيل، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين".

كما أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الذي وصل أربيل على رأس وفد أمني رفيع من بغداد، أن ادعاءات استهداف مقر للموساد في أربيل لا أساس لها من الصحة.

وقال الأعرجي، في تدوينة على منصة إكس "أطلعنا ميدانيا وبرفقة أعضاء اللجنة التحقيقية، على منزل رجل الأعمال المستهدف ليلة أمس في أربيل، وتبين أن الادعاءات التي تتحدث عن استهداف مقر للموساد لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "نواصل الاجتماعات مع الأجهزة الأمنية في الإقليم، وسنرفع التقرير للقائد العام".

وفي وقت سابق، استدعت الخارجية العراقية القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج أعربت فيها عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل.

وصدر بيان عن وزارة الخارجية العراقية  في وقت سابق، وأدانت فيه "العدوان" الإيراني على أربيل الذي أدى لسقوط ضحايا من المدنيين في مناطق سكنية، وذلك بعدما قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم "مقر تجسس" إسرائيليا في إقليم كردستان العراق.

وجاء في البيان أن الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا السلوك الذي تعتبره انتهاكا لسيادة العراق وأمن شعبه، بما يشمل تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

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