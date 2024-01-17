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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال 100 يوم متواصلة..

رئيس صحة الشيوخ: استقبال مصر للمصابين الفلسطينيين تأكيد على دعمها لحقوق الإنسان

الدكتور علي مهران،
الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في استقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية وذلك خلال 100 يوم متواصل، مما يعد تأكيد على دعم مصر لحقوق الإنسان والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن موقف الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ثابت وواضح ولن يستطع أن يزايد على موقف مصر في دعم القضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية واضحة وثابتة من خلال حل شامل وعادل بحل الدولتين ووقف التصعيد للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني وظهر ذلك واضحا من خلال لقاءات واتصالات الرئيس السيسي مع قادة ورؤساء العالم لأن توسيع دائرة الصراع يمكن أن يحول الحرب الإقليمية من فلسطين إلى حرب عالمية.

وطالب النائب بالضغط على المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.

الجرحى الفلسطينيين المستشفيات المصرية حقوق الإنسان المدنيين الأبرياء المساعدات الانسانية

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