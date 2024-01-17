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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تدمر ناقلة جنود صهيونية بقذيفة الياسين 105

كتائب القسام
كتائب القسام

ذكرت كتائب القسام انها دمرت ناقلة جنود صهيونية بقذيفة الياسين 105 على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.


وقالت كتائب القسام ان مجاهديها أوقعوا قوة صهيونية خاصة في كمين داخل أحد المنازل في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة وانهم فجروا بها عبوة مضادة للأفراد.
وجرت اليوم اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في جباليا شمالي قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما أعلنت سرايا القدس عن قصف تحشدات العدو في جنوب غرب غزة برشقة صاروخية.

كما ذكرت سرايا القدس أنها سيطرت على طائرة درون صهيونية خلال مهمة استطلاعية شرق غزة.

الرشاش أعلام فلسطينية استطلاع الياسين 105 إلى قطاع غزة برشقة صاروخية حي التفاح حي الكرامة رشقة صاروخية طائرة درون شمالي قطاع غزة

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