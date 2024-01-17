أدنى مستوى منذ 4 أعوام| انخفاض متوسط التضخم في السعودية خلال عام 2023

انخفض متوسط التضخم في السعودية خلال عام 2023، إلى 2.3% مسجلاً أدنى مستوى منذ 4 أعوام، وفق ما ذكر موقع الشرق بلومبيرج.

تباطأ التضخم في السعودية لأدنى مستوياته منذ نحو عامين في ديسمبر وبلغ 1.5 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وأقل مما سجله في نوفمبر حين بلغ 1.7 في المائة.

وبهذه الأرقام، تكون المملكة قد احتلت المرتبة الثانية في مجموعة العشرين للدول الأقل تضخماً بعد هولندا التي سجلت نسبة 1.2 في المائة.

وتشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن متوسط التضخم بلغ خلال عام 2023 بأكمله، ما نسبته 2.3 في المائة مقابل 2.5 في المائة في 2022 وهي نسبة تقل عن تقديرات وزارة المالية التي كانت توقعت عن نشر بيان الموازنة لعام 2024 أن يبلغ التضخم السنوي 2.6 في المائة في 2023.

بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، فإن الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة ارتفعت بنسبة 9 في المائة في شهر ديسمبر (انخفاضاً من 9.4 في المائة في نوفمبر)، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.1 في المائة. وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2023؛ نظراً لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21 في المائة.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2 في المائة في ديسمبر، على أساس سنوي، متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض 4.1 في المائة، في حين سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً وصل إلى 2.5 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار خدمات تقديم الطعام 2.2 في المائة.