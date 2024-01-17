بنوك الصين تعاقب روسيا والسبب حرب أوكرانيا.. تفاصيل

شددت البنوك الحكومية في الصين القيود على تمويل العملاء الروس، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.



جاء ذلك بعد موافقة الولايات المتحدة على فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تدعم جهود روسيا الحربية في أوكرانيا.



طُلب من بنكين- على الأقل- تقييم نشاطهما في روسيا خلال الأسابيع الماضية، مع التركيز على الصفقات العابرة للحدود، بحسب الأشخاص المطلعين على الأمر الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية الموضوع.

تعتزم البنوك قطع علاقاتها مع العملاء المُدرجين بقوائم العقوبات، وستتوقف عن تقديم أي خدمات مالية للصناعة العسكرية الروسية، بغض النظر عن العملة المستخدمة في التعاملات أو مكان إجرائها، وفق المطلعين على الأمر.