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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عبدالمنعم سعيد: إيران لا ترغب في دخول الحرب.. وتعلم قوة أمريكا

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صدى البلد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إنّ الملف النووي رتّب سياسة دفاعية إيرانية تعرف باسم "الدفاع المتقدم"، إذ لا ترغب إيران في أن تدخل حربا، فهي بلد ذات حضارة قديمة، كما أن لديها أجهزة مخابرات وتتمتع بنضج معين.

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وأضاف "سعيد"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "إيران تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة قوية وأن علاقتها بإسرائيل "عضوية"، ولكي تحمي نفسها منذ فترة، استغلت الحرب العراقية في أن يكون لديها قوات الحشد الشعبي ثم تبنت حزب الله من الألف إلى الباء والحوثيين في اليمن وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين".



 

وتابع عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "هناك محاولات أخرى من إيران لاستخدام مسألة الشيعة وآل البيت، وكل هذه العوامل جعلت لإيران قدرة على الابتزاز مثل الحرب الأهلية السورية والموقف السياسي في لبنان والترتيبات داخل الدولة العراقية، وكل ذلك جهزته إيران للموقف التي أصبحت المنطقة عليه".

عبد المنعم سعيد غزة ايران أمريكا اخبار التوك شو

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