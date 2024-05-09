الطاهري: المفاوض المصري والوسطاء يعملون لتقريب وجهات النظر لوقف حرب غزة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن جولة مفاوضات القاهرة والعمل المضني الشاق يستهدف تقريب وجهات النظر بهدف التوصل إلى هدنة توقف هذه الحرب والدماء بقطاع غزة .

وأضاف "الطاهري"، خلال حلقة اليوم، الخميس، من برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "منذ نحو ساعة، غادر وفد حماس وأعلن أيضا عن مغادرة وفد إسرائيل، ومازالت النقاط الخلافية موجودة، ومازال المفاوض المصري والوسطاء يعملون على مدار الساعة لتقريب وجهات النظر".







وتابع أحمد الطاهري: "يتم العمل على تقريب النظر في لحظة كل الاحتمالات فيها واردة وكل الاحتمالات أيضا مفتوحة".