جوتيريش يجدد دعوته لوقف فوري لحرب الإبـ.ادة الصهـ.يونية

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته لوقف إطلاق النار في غزة والحيلولة دون توسع الصراع في المنطقة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



ذكر الأمين العام للأمم المتحدة: "أجدد دعوتي لهدنة إنسانية فورية في غزة".



وقبل يومين، دعا جوتيريش، إلى «وقف إنساني فوري» لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ أكثر من مائة يوم في قطاع غزة.

وقال في مؤتمر صحفي في نيويورك: «نحتاج إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها، وتيسير الإفراج عن الرهائن، ولإخماد لهيب حرب أوسع نطاقاً».

وأضاف «طول أمد الصراع في غزة سيزيد مخاطر التصعيد وإساءة الحسابات»، وتابع بالقول إن «شيئاً لا يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني».