أرامكو السعودية ترفع استثمارها في رأس المال الجريء إلى 4 مليارات دولار

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن مبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار، لذراعها العالمية لرأس المال الجريء، شركة "أرامكو فينتشرز"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

من المرجح أن يؤدي ذلك إلى مضاعفة رأس المال المخصص لشركة "أرامكو فينتشرز" إلى 7 مليارات دولار.

يضاف ذلك إلى صندوق رأس المال الجريء "واعد فينتشرز" التابع لشركة "أرامكو"، والبالغة قيمته 500 مليون دولار، والذي يركز على منظومة الشركات الناشئة في المملكة.

وقبل هذا الإعلان، أدارت أرامكو فينتشرز ثلاثة صناديق، هي: "صندوق رقمي/صناعي" تبلغ قيمته حالياً 500 مليون دولار، ويستثمر في تقنيات ذات أهمية استراتيجية لأرامكو السعودية، وصندوق يبلغ رأسماله مليار دولار، ويستثمر في مشاريع التقنية.