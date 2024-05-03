هيقلب الموازين.. موبايل خارق بتصميم متين وإمكانات جبارة لا مثيل لها

كشفت شركة Ulefone - العلامة التجارية المعروفة عالميا بإنتاج لهواتف القوية والأجهزة ذات البطاريات الكبيرة - عن هاتف ذكي جديد بتصميم متين وصفته الشركة بأنه قادر على النجاة من منطقة الحرب.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يعد هاتف Ulefone Armor 26 Ultra أحدث هاتف متين من إنتاج شركة Ulefone، يتميز ببطارية بقوة 15600 مللي أمبير في الساعة ومكبر صوت بقوة 121 ديسيبل.

مواصفات هاتف Ulefone Armor 26 Ultra

يحتوي هاتف Ulefone Armor 26 Ultra، على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا مقربة مع تقريب بصري 3.2x.

Ulefone Armor 26 Ultra

ويأتي هاتف Ulefone Armor 26 Ultra، بشاشة عبارة عن لوحة من نوع IPS LCD، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

Ulefone Armor 26 Ultra

وتحت الغطاء، تتولى شريحة ميدياتك Dimensity 8020 مهام المعالجة بالهاتف، والتي تأتي مقترنة بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين قابلة للتوسيع تبلغ 512 جيجابايت، وتشتمل خيارات الأمان على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب والتعرف على الوجه من خلال الكاميرا الأمامية.

ويتألق Armor 26 Ultra كـ هاتف شديد المتانة، فهو حاصل على شهادة IP68 و IP69K لمقاومة الماء والغبار، كما أنه حاصل على الشهادة العسكرية MIL-STD-810H، مما يعني أنه يمكنه تحمل الصدمات والسقوط.

Ulefone Armor 26 Ultra

ولعل الميزة الأبرز بهاتف Ulefone Armor 26 Ultra، هي البطارية الضخمة التي تبلغ سعتها 15.600 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 120 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 33 وات، وحتى الشحن العكسي.

Ulefone Armor 26 Ultra

وتقدم شركة Ulefone أيضا إصدارا لاسلكيا من هاتف Armor 26 Ultra، والذي يتميز بنظام راديو محمول مزدوج الوضع يدعم الوضعين الرقمي والتناظري، يمكن للمستخدمين الاختيار بين هوائيات UHF وVHF للحصول على وظيفة اتصال لاسلكي أفضل.

وسيكون هاتف Ulefone Armor 26 Ultra، متاحا في كلا الإصدارين القياسي واللاسلكي، للشراء بدءًا من 13 مايو الجاري، ولم تكشف الشركة عن الأسعار بعد، ولكن من المتوقع أن يباع بسعر باهظ بالنظر إلى ميزاته ومواصفاته القوية.

