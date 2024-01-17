حدث نادر.. الشرطة البريطانية تتجه لفتح تحقيق في جرائم حرب الاحتلال بغزة

في حدث نادر، أعلنت الشرطة البريطانية امس الثلاثاء إن ضباطا متخصصين سينظرون في احتمال فتح تحقيق في جرائم حرب الاحتلال في غزة، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.

جاء ذلك بعد شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين.

قالت شرطة لندن إن فريقها الصغير المعني بجرائم الحرب، ومقره في قيادة مكافحة الإرهاب، سيحدد ما إذا كان سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات أو بدء تحقيق رسمي.

وأكدت شرطة لندن أنها تلقت شكوى يوم الجمعة الماضي “تتعلق بأمور على صلة بالحرب في غزة”.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه”سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الشكوى من جانب ضباط متخصصين في إطار عملية واسعة لتحديد ما إذا سيتم اتخاذ أي إجراء آخر.

وتشهد لندن مظاهرات كبرى ضد الاحتلال الصهيوني أسبوعيا حيث يطالب الناس بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا ومساعدة الفلسطينيين.