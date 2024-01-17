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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الاستثمار السعودي: دول الخليج جذبت أموالا أجنبية بضِعف متوسط المعدلات العالمية

الفالح
الفالح

صرح  وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بأن الاستثمارات الأجنبية من المتوقع أن ترتفع في السعودية وفي المنطقة، وفق ماذكرت صحيفة الشرق الاوسط  السعودية الدولية.

وقال الفالح خلال جلسة حوارية بعنوان «اقتصادات الخليج» ضمن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "إن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمعدل يزيد على ضِعف متوسط المعدلات العالمية". 

 

وأعرب عن ثقته بأن نمو دول مجلس التعاون الخليجي سوف ينبع في الغالب من الاقتصاد غير النفطي، مسلطاً الضوء على تكامل الاستراتيجيات الاقتصادية بين دول الخليج.
 

 

الفالح دافوس الخليج السعودية

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